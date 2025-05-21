Vefa programına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti İl Yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda, müzenin teşhir ve tanzim çalışmalarında emeği geçen isimler ile müze koleksiyonuna eser bağışında bulunanlara Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından plaket ve teşekkür belgeleri verildi.

Programda konuşan Aşgın, geçmişten günümüze Çorum’un tarihine ışık tutan bir müze oluşturduklarını söyleyerek; müzenin oluşmasında katkı veren herkese teşekkür etti.

Aşgın’ın konuşmasının ardından müzenin hazırlanmasında önemli katkıları bulunan Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder İpek, emekli öğretmen Dursun Şen, emekli öğretim üyesi Kadir Şişginoğlu ve emekli öğretmen Hüseyin Çelik’e plaket verdi. Müze koleksiyonuna eser bağışında bulunanlara da teşekkür belgeleri takdim edildi.

Program, canlı müzik dinletisi ve ikramlarla son buldu.

MÜZELER HAFTASI NEDENİYLE

ZİYARETLER ÜCRETSİZ

Şehir Müzesi, Müzeler Haftası nedeniyle 25 Mayıs’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Editör: Haber Merkezi