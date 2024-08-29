Alınan bilgiye göre, Çorum Valiliği, İl Özel İdare ve Tarım Müdürlüğü, kentteki kaçak hobi bahçeleriyle ilgili geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. İl genelinde 2 binden fazla sayıda kaçak hobi bahçesi tespit edilirken birinci sınıf tarım arazilerine yapılanlar dikkat çekti. Valilik, İl Özel İdare Müdürlüğü aracılığıyla harekete geçti.

Özellikle kooperatif adı altında yapılan ve kaçak olduğu belirlenen bahçelerle ilgili idari para cezaları kesilmeye başlandı. Sürecin sonunda söz konusu kaçak yapıların yıkılması gündeme gelecek.

Editör: Haber Merkezi