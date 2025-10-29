Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KA-DER), 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Çorum’da geleneksel hale getirdiği farkındalık yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Yürüyüş, Devlet Tiyatrosu önünden başlayarak Saat Kulesi’ne kadar devam etti. Ellerinde pankartlarla vatandaşlara seslenen KA-DER üyeleri ve Özel Çorum Fen Bilimleri Anadolu Lisesi kansere neden olan zararlı alışkanlıklardan uzak durulması ve düzenli aralıklarla tarama yaptırılması çağrısında bulundu.

Farkındalık yürüyüşüne CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KA-DER) Başkanı Bekir Şahin, kanserin sinsi bir hastalık olduğunu ve erken tanının hayat kurtardığını vurguladı.

Kadın ve erkeklerin özellikle belirli bir yaşın ardından düzenli tarama yaptırması gerektiğini söyleyen Şahin, en sık görülen kanser türleri arasında meme, akciğer ve kolon kanserinin yer aldığını belirtti.

“Bu tür kanserler küçük testler ya da görüntüleme yöntemleriyle erken aşamada fark edilebiliyor. Bu da insanların yaşam kalitesinin bozulmadan tedavi şansını artırıyor” diyen Şahin, birçok kişinin hastalık belirtileri ortaya çıkmadan doktora gitmekten kaçındığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “İnsanlar rahatsızlanacak duruma geldiğinde hastalık ilerlemiş olabiliyor. Oysa teknoloji çok gelişti. İlimize kazandırılan seyyar tarama aracı, ilçelere giderek kanser taramaları yapıyor. Bu sayede birçok vatandaşımız erken teşhisle tedaviye başladı. Bu önemli hizmeti kazandıran dönemin Çorum Valisi, şimdiki Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’ye ve Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşkın’a teşekkür ediyoruz.”

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK