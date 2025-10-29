Eğitim-İş Çorum Şubesi üyeleri, 29 Ekim coşkusunu Kırklar Dağı’nın zirvesinde yaşadı. Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel ve sendika üyeleri, Mecitözü İlçesi’nin Devletoğlan Köyü ile Merkez Üçköy arasında bulunan Kırklar Dağı’na bir yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş öncesi yağmurdan dolayı minibüsün çamura saplanması sonucu zor durumda kalan öğretmenler ve katılımcılar, aracı iterek kurtardı, Devletoğlan Köyü ile dağın etekleri arasında yer alan bölgeyi de çamurda yürüyerek geçti. 10 km’lik bir yürüyüş sonunda dağın zirvesine çıkan katılımcılar, burada Türk bayrağı açarak marşlar söyledi, cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Kırklar Dağında halay çekmeyi de ihmal etmeyen sendika üyeleri, sonbaharın eşsiz güzellikleri arasında, kuşburnu, alıç, böğürtlen toplayarak, doğal çeşmelerden su içerek, temiz havada bol bol oksijen depolayarak doyumsuz bir yürüyüşe imza attı. Yürüyüşe Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak da katıldı. Katılımcılar, etkinlik sonunda çevre temizliği yaparak doğaya karşı farkındalık yarattı.

Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel, “Bu anlamlı yürüyüş; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği Cumhuriyet’e, bağımsızlığa, laikliğe ve aydınlık yarınlara olan bağlılığımızın güçlü bir ifadesidir. Dağlar kadar yüce bir inançla zirvelerdeyiz! Cumhuriyet’in, Atatürk ilke ve devrimlerinin izindeyiz!” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi