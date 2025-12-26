Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, 27 Aralık Uluslararası Salgına Hazırlık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, salgınlarla mücadelenin güçlü sağlık altyapısı ve toplumsal bilinçle mümkün olduğunu vurguladı.

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, 27 Aralık Uluslararası Salgına Hazırlık Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Afacan, salgın hastalıkların yalnızca sağlık sistemlerini değil, aynı zamanda toplumsal dayanıklılığı ve bireysel bilinci de doğrudan etkileyen küresel tehditler olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası Salgına Hazırlık Günü’nün, geçmişte yaşanan salgınlardan ders çıkararak geleceğe daha güçlü ve hazırlıklı bakmanın önemini hatırlattığını belirten Afacan, “Salgınlara karşı hazırlıklı olmak bir tercih değil, bir zorunluluktur” dedi.

Eczacıların salgın süreçlerinde üstlendiği kritik role de değinen Afacan, eczacıların ilaca erişimin sürekliliğini sağlayan, doğru bilgilendirme ile toplum sağlığını koruyan ve koruyucu sağlık hizmetlerinde aktif rol alan sağlık profesyonelleri olduğunu ifade etti.

Bilimsel bilgiye dayalı yaklaşımlar, güçlü bir sağlık altyapısı ve toplumun bilinçlendirilmesinin salgınlarla mücadelede vazgeçilmez unsurlar olduğunu vurgulayan Afacan, sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçası olan eczacıların öneminin bu özel günde bir kez daha hatırlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR