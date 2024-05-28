Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan oluşturuldu. Ardından ise faaliyet raporu ile bilanço okunarak ibra edildi.

Genel kurulda konuşan dernek başkanı Bekir Şahin, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek, dernek olarak çok sayıda farkındalık etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Şahin, hayırseverlerin desteklerini beklediklerini ifade ederek, yeni projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Genel kurulda tek aday olan Bekir Şahin yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ