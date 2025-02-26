Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler (kız-erkek) Judo İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Judo Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğine 18 okuldan 29 öğrenci katılım sağladı. Judo İl Temsilcisi Hüseyin Üstündağ gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonrası erkeklerde 30 kiloda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Serhat Orhan, 34 kiloda Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu’ndan Ünal Kabak, 38 kiloda Dumlupınar Ortaokulu’ndan Tufan Ahlatcık, 42 kiloda Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’ndan Burak Buğra Karataş, 46 kiloda Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’ndan Ayaz Ersan Dilekçi, 60 kiloda Eymen Coşkun ve +60 kiloda Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu’ndan Ayaz Bulut Elvan Uşen, kızlarda 28 kiloda Özel Pınar Koleji’nden Anisa Aksungur, 32 kiloda Danişment Gazi Ortaokulu’ndan Cemre Şimşek, 36 kiloda Salim Akaydın Ortaokulu’ndan Asyanur Ela Karaağaç, 40 kiloda 23 Nisan Ortaokulu’ndan Elif Neziha Güler, 44 kiloda Şehit Osman Arslan Ortaokulu’ndan Ecrin Yaren Yiğit, 48 kiloda Salim Akaydın Ortaokulu’ndan Ayşe Feyza Şahin, 52 kiloda Necmettin Erbakan Ortaokulu2ndan Hatice Kübra Eker, 57 kiloda Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu’ndan Zeynep Naz Duygu ve +57 kiloda Dumlupınar Ortaokulu’ndan Ferdane Sönmez birinci olmayı başardılar.
Yukarıda ismi geçen öğrenciler 24-25 Mart tarihleri arasında Bayburt’ta gerçekleşecek olan Okullararası Türkiye Judo Şampiyonası’nda Çorum’u temsil etmeye hak kazandılar.