Ziraat Türkiye Kupası C grubu 3.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında Boluspor'u ağırladı. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 30 dakikası denk bir mücadeleye sahne olurken, 41.dakikada Çorum FK kazandığı köşe vuruşu sonrası arka direkte Taha'nın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının henüz başında konuk Boluspor Arda Işık ile eşitliği sağladı. Dakikalar 77'i gösterdiğinde sağ kanattan gelişen Çorum FK atağında Emin'in pasında Abdullah yerden gelen topa kayarak dokunarak skoru 2-1 yaptı. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 2-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Çorum FK gruptaki ilk 3 puanını alarak kupaya veda etti.

41 Taha, 77 Abdullah

47 Arda Işık