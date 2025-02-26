Mimar Sinanspor Kulüp Başkanı Alper Zahir, Asbaşkan Batuhan Eray, Teknik Direktör Hüseyin Eğer ve Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Arif Çınar önceki gün Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı makamında ziyaret etti. Demirkıran’a yeni görevinde başarılar dileyen Mimar Sinanspor Kulüp Başkanı Alper Zahir, Demirkıran’ın adının yazılı olduğu 19 numaralı Mimar Sinanspor forması da hediye etti.

Mimar Sinanspor heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirkıran, Mimar Sinanspor’a lig maçlarında başarılar diledi.