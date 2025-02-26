Bayat Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen yarışmaya Bayat'ın yanı sıra Çorum merkez ile Alaca ve Osmancık ilçelerindeki okullardan öğrenciler katıldı.

Yarışmada genç erkek ve genç kız kategorilerinde Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi, yıldız erkekler kategorisinde Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu, yıldız kızlar kategorisinde Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu birinci oldu.

Yarışmada dereceye giren okul ve sporculara kupa ve madalyaları Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkan Vekili Adem Özgen ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Topçu tarafından verildi.