Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Judo Grup Birinciliği 8-9 Şubat tarihleri arasında Zonguldak’ta yapıldı. Antrenör Hakan Taştan önderliğinde mücadele eden Çorumlu öğrencilerden Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu’ndan Umut Kabak 50 kiloda birinci, Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu’ndan Abdullah Yurttaş 55 kiloda üçüncü, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Metehan Tuygun 66 kiloda üçüncü, Alaca İmam Hatip Ortaokulu’ndan İlhan Yılmaz 73 kiloda üçüncü, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’ndan Miraç Yıldırım +73 kiloda üçüncü, 23 Nisan Ortaokulu’ndan Aysu Naz Çağıl 48 kiloda üçüncü olmayı başardılar. 6 öğrenci 1-2 Mart tarihleri arasında Nevşehir’de gerçekleşecek olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.