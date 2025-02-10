Türkiye Jujitsu Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Jujitsu Şampiyonası ve aynı zamanda milli takım seçme müsabakaları 7-9 Şubat tarihleri arasında Mersin’de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü müsabakalarda Çorum’u Çorum Kaplanlar Fight Clup Spor Kulübü sporcuları temsil etti. Antrenör İrfan Sönmez önderliğinde tatamiye çıkan Çorumlu sporcular U16, U18, U21 ve U35 kategorilerinde mücadele ettiler. U16’da tatamiye çıkan Çorumlu sporculardan Şükran Ecrin Hemdoğru tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi olurken, U18’de Zeynep Sayar ve U21 Emirhan Şeşe ikinci olarak gümüş madalya kazanan sporcular oldular. U16’da Zeynep Gübüt, U35’de Mustafa Şenay, U18’de Raife Naz Hemdoğru U21’DE Sefer Coşkun, Efe Çelik ve Salih Beytullah Tokatlı ise üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Kulüp Antrenörü İrfan Sönmez, kısa sürede büyük başarılar yakaladıklarını belirterek Mersin’de elde edilen derecelerden dolayı gurur duyduklarını ifade etti. Sönmez, kendilerine destek veren Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e, MHP il Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’a ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a teşekkür etti.