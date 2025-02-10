Ahlatcı Çorum FK, Bandırmaspor’dan prensip anlaşmasına vardığı Azerbaycanlı orta saha oyuncusu Coşqun Diniyev’in transferini resmiyete kavuşturdu. 30 yaşındaki ön libero ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Bandırmaspor Kulübünden transfer ettiğimiz Coşqun Diniyev ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Coşqun’a aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’ye geçen sezon başında Ümraniyespor tarafından getirilen Diniyev, sezonu 33 resmi maçta 3 gol ve 2 asistle tamamladı. Bu sezon başında Bandırmaspor’a transfer olan Diniyev, Balıkesir temsilcisi ile 20 lig maçına çıktı ve 1.249 dakika süre aldı. Azeri oyuncu bu maçlarda 2 sarı, çift sarıdan olmak üzere 1 de kırmızı kart görürken, 2 asist yaptı.

Coşqun Diniyev, 28’i A Milli Takım düzeyinde olmak üzere 33 kez Azerbaycan milli formasını giydi.