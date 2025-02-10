Eskişehir’de düzenlenen Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi Play-Off Yarı Final Grup maçları tamamlandı ve 1.Lig’e yükselecek takımların belli olacağı final grubunda mücadele edecek takımlar kesinleşti.

SUNGURLU İKİNCİ OLARAK FİNALE KALDI

D grubunda, ilk iki maçını kazanarak final grubunu garantileyen Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor, son maçında Mersin Yücelen Anamurspor’a 3-0 yenildi ve grup ikincisi olarak final grubuna yükseldi. Grupta, Mersin Yücelen Anamur birinci olarak final grubuna kaldı.

4 grupta 16 takımın mücadele ettiği yarı final gruplarında, A grubundan Adana Akkapı MTAL oluşum ile Göcekspor, B grubundan Düzce Belediyespor ile Denizli Cavidil, C grubundan da Bursa Karacabey Belediye ile Ankara TVF Spor Lisesi ilk iki sırayı alarak final grubuna kaldı.

SUNGURLU b1.GRUP’TA

Toplam 8 takım final grubuna yükselirken, bu takımlar 4’erli 2 gruba ayrıldı. Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor, Karacabey Belediye, Adana Akkapı MTAL Oluşum ve Denizli Cavidil ile birlikte 1.grupta mücadele edecek.

Diğer 4 takım ise 2.grupta yer aldı.

FİNAL MAÇLARI 14-16 ŞUBAT’TA

1.Lig’e yükselecek takımların belli olacağı final grubu maçları 14-16 Şubat tarihlerinde yine Eskişehir’de oynanacak.