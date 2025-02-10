Ahlatcı Çorum FK’nın Yeni Malatyaspor’la oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 24.hafta maçının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadı’nda, saat 17.00’de başlayacak maçta Trabzon bölgesi üst klasman hakemi Alpaslan Şen düdük çalacak. Şen’in yardımcılıklarını ise Hatay bölgesinden Mahmut Gülle ile Kayseri bölgesinden Furkan Ulu yapacak. Sakarya bölgesinden Tayfun Güz de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

5 MAÇTA 11 PUAN

Alpaslan Şen, hakemlik kariyerinde Ahlatcı Çorum FK’nın 5 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmedi. Çorum temsilcisi, Alpaslan Şen’in düdük çaldığı maçlarda 2016-2017 sezonunda, sahasında Karacabey Belediye’yi 4-2, 2023-2023 sezonunda ise Bursaspor’u 2-1 yenerken, şampiyonluğunu ilan ettiği Isparta 32 Spor maçını da 2-1 kazandı. Çorum FK bu 3 maçı da evinde oynadı.

Ahlatcı Çorum FK’nın 2017-2018 sezonunda, deplasmanda Osmaniyespor’la 1-1, 2021-2022 sezonunda sahasında Sakaryaspor’la 0-0 berabere kaldığı maçları da yine Alpaslan Şen yönetti.

Alpaslan Şen, Yeni Malatyaspor’un ise 1 maçını yönetti. Malatya ekibi, o maçta bu sezon deplasmanda Iğdır FK’ya 3-0 yenildi.