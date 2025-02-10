Kırşehir’de düzenlenen Liseli Gençler A Kategorisi Serbest Stil Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden sporcular 3 madalya kazandı.

Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi sporcu öğrencisi Eren Yalçın, 55 kiloda mindere çıkarken, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Aynı okuldan 60 kiloda mücadele eden Selahattin Kızıltaş madalya müsabakasını kazanarak Türkiye üçüncülüğünü elde ederken, 92 kilonun madalya müsabakasında yenilen Yusuf Karakaş ise Türkiye beşincisi oldu.