Çorum’da, üç farklı kulüp bünyesinde çalışmalarını sürdüren judocuların Nisan ayı kuşak terfi sınavları yapıldı.

İlk olarak, Alaca Belediyesporlu judocuların sınavı gerçekleştirildi. İl temsilcisi Hüseyin Üstündağ ve antrenörler Hakan Taştan ile Celalettin Kıyışkan nezaretinde, Alaca’da yapılan sınava 30 sporcu katıldı. Aynı zamanda Alacalı judocuları çalıştıran antrenör Celalettin Kıyışkan, sınavdan sonra Üstündağ ve Taştan’a hediye kutusu verdi.

Cumartesi günü, Çorum Belediyespor Kulübü judocularının sınavı gerçekleştirildi. Çorum Belediyesi Mevlana Spor Salonu’nda yapılan sınavda Hüseyin Üstündağ, Hakan Taştan, Savaş Taştan ve Erol Şahin sınav komisyonunda yer alırken, 50 sporcu bir üst kuşağa geçmek için mücadele verdi.

Pazar günü ise Çorum Gençlikspor bünyesinde çalışmalarını sürdüren judocuların kuşak sınavları yapıldı. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Judo Salonu’nda gerçekleştirilen sınava 100 sporcu katılırken, sınav komisyonu Hüseyin Üstündağ, Hakan Taştan, Merve Kondakcı ve Sümeyra Aykaç’tan oluştu.

Sınavı AK Parti İl Başkanı Murat Günay ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da izledi.

Sınavlara katılan tüm judocuların başarılı olduğu belirtildi. Judocuların üst kuşağa geçtiklerine dair belgeleri sınavdan sonra yetkililer tarafından verildi.