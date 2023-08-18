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İdareci Hakan Taştan ve antrenör Sümeyra Aykaç nezaretinde Çorum’u temsil eden Gençlikspor judocularından kızlarda 25 kiloda Cemre Şimşek, 28 kiloda Fatma Nur Doyran, 32 kiloda Elif Neziha Şahin, 36 kiloda Ayşe Feyza Şahin ve 40 kiloda Hilal Riyyan Demirkan üçüncü oldular.

Erkeklerde ise, 30 kiloda Emir Akınalp ikinciliği elde ederken, 23 kiloda Ömer Kaan Öztürk, 26 kiloda Ali Asaf Özkabakçı, 38 kiloda Melih Erdem ve Ayaz Ersan Dilekçi de üçüncü oldular.

Takımlar genel klasmanında, Çorum kızlarda ikinci, erkeklerde ise üçüncülük kupasının sahibi oldu. Kızlarda Ankara birinci, Sinop üçüncü, Kütahya dördüncü, erkeklerde da yine Ankara birinci, Sinop ikinci, Samsun dördüncü oldu.