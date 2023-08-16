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Türkiye Judo Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan İllerarası Türkiye Judo Şampiyonası 17-20 Ağustos tarihleri arasında Çankırı’da yapılacak. Bugün start alacak şampiyonada ülke genelinden çok sayıda takım ve sporcu mücadele edecek. Süper minikler ve ümitler kategorisinde mücadele edecek olan Çorum Judo takımı bu şampiyonada Ayaz Ersan Dilekçi, Kutay Dinder, Emir Akınalp, Polat Ali Kızılkaya, Melih Erdem Yılmaz, A.Asaf Özkabakcı, H.Emir Öztürk, Kağan Öztürk, Hilal Reyyan Demirkan, Mihranur Demirkan, Fatmanur Doyran, Elif Neziha Güler, Zümra Ceylan Delen, Azra Güvenç, Beren Uzuner, Ayşe Feyza Şahin, Cemre Şimşek, Fatıma Erva Yavuz, Zeynep Buğlem Öztürk, Rüveyda Nazlı Kaan, Demir Efe Kartal, Arda Ayman, Zeynep Sude Yurdusever, Betül Yıldırım ve Tuana Özkaya olmak üzere 25 sporcu ile madalya mücadelesi verecek. Çorum takımının başında Hakan Taştan İdareci, Sümeyra Aykaç ile antrenör olarak görev alacak.

Judo takımının başında idareci olarak görev yapacak olan Hakan Taştan, şampiyonada amaçlarının madalya almaktan ziyade altyapısını oluşturdukları Gençlikspor’a bağlı judocularının tecrübe edinmeleri için katıldıkları bir müsabaka olduğunu ifade etti.