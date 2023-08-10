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Edinilen bilgilere göre, Jonathan Adjio Kodjia ile Çorum FK CEO’su Abdülhamit Yıldız temasa geçti. FaceTime görüntülü arama uygulaması üzerinden bir görüşme gerçekleştirildi. Görüntülü arama sırasında kulüp tesisleri de golcü futbolcuya gösterildi. Jonathan Adjio Kodjia’nın tesisleri çok beğendiğini ifade ettiği belirtilirken, henüz pazarlık aşamasına gelinemediği ve ilk görüşmenin nabız yoklama şeklinde geçtiği kaydedildi. Yıldız futbolcunun uç noktada bir transfer ücreti talep etmemesi halinde temasların devam edeceği belirtildi.

Jonathan Adjio Kodjia transferinin gerçekleşmemesi halinde alternatif oyuncularla temasların devam edeceği ifade edildi.

34 yaşındaki Fransa doğumlu olan Fildişi Sahilli golcü Jonathan Adjio Kodjia, ülkesinin milli takım formasını da giyerken, özellikle İngiltere kariyerinde, Aston Villa formasıyla sergilediği performans hafızalarda kaldı.

2019-2020 Sezonunun ara transfer döneminde İngiltere’den ayrılarak Katar’a giden Jonathan Adjio Kodjia, geçen sezonu Umm Salal SC takımında geçirdi. 13 resmi maçta 1.100 dakika süre alan golcü futbolcu, 4 gol atarken, 2 de asist yaptı.