Japon Ulusu konusunda uzman bir bilim adamı, bu konuyu şöyle açıklıyor.

“… Japon ahlâkının temeli; günah ve günah anlayışından kaynaklanan korkuya değil; çevreden utanma temeline dayanır.

Töreleri gereği, asla vazgeçmedikleri alışkanlıkları, ailelerinden aldıkları terbiyenin sonucudur.

Ne peygamberleri ne dinleri ne de kutsal kitapları vardır ama inandıkları insani değerler ile tüm dünyaya ders verirler…

Demek ki; “insan olmanın hakkını vermek”, böyle bir şeydir.

Yani?

Yani Japonları, Japon yapan; “insani değerleri” her şeyin üzerinde tutmaları ve aşağıdaki ilkelerden asla ve asla ödün vermemeleridir.

İşte o ilkeler…

1.AĞIRBAŞLIDIRLAR

Yaşadıkları olayların nedeni ve dozu ne olursa olsun; hiçbir Japon’un, dövünüp, çırpındığını ya da benzeri tavır ve davranışları sergilediğini göremezsiniz. Sevinçlerini de, üzüntülerini de kendi iç dünyalarında yaşarlar.

2. SAYGILIDIRLAR.

Japon kültürü, kibarlık üzerine kurulu bir kültürdür. Sofra adabından tutun, mimiklere ve bazı insanlardan söz etmeye kadar birçok alanda oldukça kibardırlar. Japon denince ilk akla gelen şey; eller birbirine bitişik, bitişik iki elin orta parmakları burunlara değecek şekilde tavır almış iki insanın, birbirleri karşısında eğilerek, esenleşmeleridir. Son derece içten gelerek yapılan bu hareket, Japonların ne denli saygılı olduklarının en önemli göstergesidir.

3.ONURLUDURLAR

Bir Japon için “onuru” her şeyin üzerinde gelir. O nedenle onurlarına leke sürülmesi, ya da bir şekilde onurlarının kırılması; bir Japon’un harakiri (intihar) yapmasına kadar gider.

4. YETENEKLİDİRLER

Her konuya en kısa sürede uyarlanacak kadar, o işin en iyisini yapacak kadar beceri sahibidirler. Örneğin çok iyi mimar, çok iyi mühendistirler. Örneğin yaptıkları binalar (en şiddetli depremlerde bile) değil yıkılmak, çatlamaz bile…

5. ERDEMLİDİRLER

Yokluk ve sıkıntılı günlerde, sadece ve sadece gereksinmeleri kadar alışveriş yaparlar ki, herkes bir şeyler alabilsin, onlara da bir şeyler kalsın… Tok gözlü ve doyumludurlar.

6. DÜZENLİDİRLER

Kuralcıdırlar, kurallara da harfiyen uyar ve uydururlar. Örneğin Japonya’da, trafikte, gereksiz korna çalan, hız yapan, sollama yapan, egzozu delik araba ve motor kullanan hiç kimseyi göremezsiniz. Kurulu düzene uyum ve saygı vardır.

7. ÖZVERİLİDİRLER

Örneğin, yaşanan nükleer felaket anında; elli Japon çalışan, deniz suyu pompalamak için nükleer reaktörlerin içinde gönüllü olarak kalarak felaketin büyümesini önlemişlerdir. Bu ve buna benzer pek çok olay, Japonlar için olağan ve sıradan olaylardır.

8. DUYARLIDIRLAR

Japonlar, ülkeleri, çevreleri, töreleri, aileleri, çocukları, çocuklarının eğitimleri konusunda son derece duyarlıdırlar.

9. EĞİTİMLİDİRLER

Yaşlıları da, çocukları da; büyükleri de küçükleri de; herkes, neyin, ne zaman, nasıl yapılacağını bilir. Üstelik yapılacağı aksatmadan, savsaklamadan gününde ve saatinde yaparlar. Çünkü aldıkları eğitim, onlara böyle bir sorumluluk, böyle bir bilinç yüklemiştir.

10. AKILCI MEDYATİKTİRLER

Medyatikler ama bizdeki medyatikler gibi değil.

Bültenlerde kendilerini abartmadan mükemmel bir şekilde ifade ederler. Bizdeki gibi gereksiz, boş ve aptalca konuşan, nabza göre şerbet veren muhabirler/spikerler yoktur. Japon medyasına sadelik ve dürüstlük egemendir.

11. DÜRÜST SİYASET YANLILARIDIRLAR

Bizde olduğu gibi, fırsat kollayarak, durumdan yararlanarak, köşeyi dönme çabası içinde olan siyasetçileri yoktur.

Böyle bir siyasetçiyi de aralarında barındırmaz, yaşatmazlar.

12. VİCDANLI ve DÜRÜSTTÜRLER

Bir mağazada elektrikler kesildiğinde, aldıkları şeyleri tekrar raflarına koyup, sessizce dışarı çıkacak kadar vicdan sahibi ve dürüsttürler.

SON SÖZ

Felaket üzerine felaket yaşayan; yaşadıkları acı henüz dinmeden, diğer acıyla karşılaşan bu ülkenin vatandaşlarından, bizim ve tüm dünyanın alacağı pek çok ders var.

Tabii görmek, almak ve anlamak isteyene…