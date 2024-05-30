Yüzme alanı dışında yasak bölgelerde suya girenler cezalandırılacak.

Çorum’da Jandarma bölgesinde son 5 yılda 7 kişinin suda boğularak hayatını kaybettiğine dikkati çeken Jandarma Komutanlığı, “Yüzme alanı olarak belirlenen alanlar dışında kalan göl, gölet, baraj, sulama kanalı, akarsu, sulama ve hayvan içme suyu göletleri, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın kontrol kanalı vb. alanlarda suya girişler yasaktır” şeklinde bilgi verdi.

Açıklamada şu bilgiler yer alıyor:

“Mevsimsel faktörler sebebiyle havaların ısındığı yaz aylarında eğlenmek, dinlenmek, yüzmek, piknik yapmak, balık tutmak, spor yapmak gibi sebeplerle tercih edilen göl ve göletler, sulama kanalları, barajlar, akarsu yatakları ve havuz gibi alanlarda zaman zaman can kayıplarına sebep olan boğulma olayları yaşanmaktadır.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2019-2024 yıllarında 7 suda boğulma olayı meydana gelmiş, bu olaylarda 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Yüzme alanı olarak belirlenen alanlar dışında kalan göl, gölet, baraj, sulama kanalı, akarsu, sulama ve hayvan içme suyu göletleri, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın kontrol kanalı vb. alanlarda suya girişler yasaktır.

Bu alanları serinleme ya da yüzme amaçlı kullananlardan 15 yaş ve üzeri kişilerin kendilerine, 15 yaş altındaki kişilerin ise veli veya vasilerine 5236 sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.”

Editör: Haber Merkezi