Çorum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından İl AFAD Müdürlüğü’nde görev yapan personele yönelik trafik eğitimi semineri düzenlendi.

Seminerde; genel trafik kuralları, kavşaklarda geçiş önceliği, kırmızı ışık ihlalleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, kış şartlarında güvenli sürüş teknikleri, aşırı hız ve hızın neden olduğu trafik kazalarına karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim kapsamında personele, trafik kazalarının önlenmesine yönelik eğitici videolar izletilerek farkındalık oluşturulması hedeflendi. Seminerin, AFAD personelinin görev sırasında ve günlük yaşamda daha güvenli trafik davranışları geliştirmesine katkı sağlaması amaçlandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ