Çorum İl Jandarma Komutanlığı, 2024 yılına ilişkin çalışmalarını değerlendirmek ve gelecekteki hedeflerini belirlemek üzere Vali Ali Çalgan başkanlığında toplandı. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya ve kurum yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıda İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2024 yılında yapılan çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca Çorum’un gelişiminde ve güvenliğinde potansiyelini artırmaya yönelik konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Editör: Haber Merkezi