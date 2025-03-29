İl Jandarma Komutanlığı'ndaki iftara Vali Çalgan'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya ve protokol üyeleri de katıldı. Programda, Ramazan ayının manevi ruhu ve birliktelik duyguları ön plana çıktı.

Vali Çalgan, iftarda Jandarma Teşkilatının fedakar çalışmalarına dikkat çekti. Ülke güvenliği ve vatandaşların huzuru için gece gündüz demeden görev yapan Jandarma personelinin önemini vurgulayan Ali Çalgan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün Jandarma teşkilatımızın kıymetli mensupları ve aileleriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onların fedakarca görevlerini ifa etmeleri sayesinde vatandaşlarımız güven içerisinde yaşamaktadır. Bu vesileyle teşkilat mensuplarımızın ve ailelerinin mübarek Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”



Vali Çalgan, güvenlik güçlerinin toplum için yaptığı çalışmaların önemine dikkat çekerek Jandarma’nın ülke huzurunun temel taşlarından biri olduğunu ifade etti. Personelin moral ve motivasyonunun yüksek olmasının önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin sıkça yapılması gerektiğine dikkat çekti.

İftar vesilesiyle Jandarma teşkilatı mensuplarının ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına büyük fedakarlıklarla görev yaptığının altı çizildi.