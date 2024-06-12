İl Jandarma Komutanlığınca, Mecitözü’nün Elvan Çelebi köyünde gerçekleştirilen “Elvan Çelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri” kapsamında Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Koruma Kısım Amirliği, Uyuşturucu ve Bomba Arama Köpek Unsurları, Trafik Tim Komutanlığı ile Motosikletli Trafik Timleri tarafından stant açılarak katılım sağlandı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Bomba Arama Köpek Eğiticisi nezaretinde Bomba Arama Köpeği ‘Arşiv’ ile temel itaat, ileri itaat ve kadro görevindeki konularda arama gösterisi yapıldı.

Etkinliğe katılım sağlayan öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.

Kadın vatandaşlara 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Elektronik Kelepçe ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmeler yapılarak broşürler dağıtıldı.

Öğrenciler, Jandarma tarafından kurulan standa yoğun ilgi göstererek ilerde Jandarma olmak istediklerini dile getirdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR