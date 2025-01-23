Çorum İl Jandarma Komutanlığı, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Ziyaret kapsamında, öğrencilere “Siber Suçlarla Mücadele”, “Trafik Güvenliği”, “Suçtan Korunma Yöntemleri”, “İnternet Kullanımı”, “Temel Çevre Bilinci”, “Hayvanların Korunması” ve “Hayvan Sevgisi” gibi önemli konularda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ardından, öğrencilere Jandarma'nın köpek timlerinin gösterileri sunuldu. Ziyaretin sonunda ise öğrencilere “Tim Jandarma” adlı çizgi film izletilerek, “Jandarma Çocuk Dergisi” dağıtıldı.

Editör: Haber Merkezi