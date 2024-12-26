Çorum İl Jandarma Komutanlığı, Ada Koleji'nde eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenledi. Jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenliği ve çevre bilinci konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla çeşitli konularda sunumlar yaptı.

Aile Çocuk Kadın Kısım Amirliği tarafından “Suçtan Korunma Yöntemleri ve İnternet Kullanımı” hakkında bilgi verilirken, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri ise öğrencilere “Temel Çevre Bilinci, Hayvanların Korunması ve Hayvan Sevgisi” konularında eğitim sundu.

Faaliyet kapsamında, öğrencilere eğitici bir gösterim olarak “Tim Jandarma” adlı çizgi filmi izletildi ve “Jandarma Çocuk Dergisi” dağıtıldı. Eğitim programı, öğrencilere yönelik çeşitli bilgilendirmelerle tamamlandı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ