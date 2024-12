Tiyatro sahnelerinin ve televizyon ekranlarının sevilen ismi Müfit Can Saçıntı, Çorumlu hemşehrileriyle buluştu. “Mandıra Filozofu” karakteriyle ün kazanan sanatçı Müfit Can Saçıntı, memleketi Çorum’da “Bir 80'ler Hikayesi” adlı oyunu sahneledi.

Müfit Can Saçıntı, Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda sanatseverler ve hayranları ile buluştu. Yaş sınırı: 15+ ve üstü seyirciye hitap eden 100 dakikalık, 2 perde “Bir 80’ler Hikayesi” adlı oyunun canlı müziği Suat Erdem, kostüm tasarımı Özlem Çakır, ışık tasarımı Ersin Kızılkaya ve yapım tasarımı Bülent Küreş’e ait.

Hitit Tiyatro Sanat Organizasyon Genel Sanat Yönetmeni Caner Ergan tarafından organize edilen oyun, büyük beğeni topladı. “Mandıra Filozofu” ve “Yaşamak Güzel Şey” filmleriyle sanatseverlerin gönlünde taht kuran Saçıntı, bu kez sahnelere tiraji- komik bir güldürüyle sanatseverlerin huzuruna çıktı. Oyun sahnede bol bol 80’lere dair nostalji rüzgarı estirirken, yaşanmış gerçek olaylara dayanan bir hikayeyi merkeze koyuyor.

“Kemanın Efendisi” namıyla tanınan Suat Erdem de oyun içindeki şarkıların yanısıra, oyun öncesi 30 dakikalık bir “80’ler konser”i verdi. Böylece seyirci tek biletle iki etkinlik izleme fırsatı yakaladı.

Sanatçı Müfit Can Saçıntı, zaman zaman oyuna seyircileri de dahil ederek, hem bol güldürülü, hem de anlamlı bir etkinliğe imza attı. “İtiraz Ediyorum” isimli gösterisiyle Türkiye ve Avrupa’da 5 yıl kapalı gişe oynayan Müfit Can Saçıntı, şimdi de Bir Seksenler Hikayesi ile turnelere başladı.

Oyunun sonunda sanatçılara ve tüm katılımcılara teşekkür eden Hitit Tiyatro Sanat Organizasyon Genel Sanat Yönetmeni Caner Ergan, 2024 yılı boyunca yapılan faaliyetlere destek veren Beyaz Grup bünyesinde faaliyet gösteren Beyaz Han Otel yöneticisi ile Nurlar Köşk Kebap Salonu yetkilisi İbrahim Ustaya plaket verdi, katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çorumlu Müfit Can Saçıntı, etkinliğin sonunda ise hemşehrileri ile hatıra fotoğrafları çektirdi.