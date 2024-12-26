112 Acil Çağrı Merkezi GAMER Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya ayrıca Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, İlçe Kaymakamları ve ilgili kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantı da acil durumlarda alınacak önlemler ele alındı.

Toplantıda bir açılış konuşması yapan Vali Ali Çalgan, güvenlik hizmetlerinin önemine dikkat çekerek, “Güvenlik hizmetleri sürekli diri tutulması, takip edilmesi ihtiyaç halinde ise anında müdahale edilmesi için önemli hazırlıklar yapılması gereken hizmetlerdir. Acil durumlarda koordinasyonun en üst seviyeye taşınması, ilgili birimler arasındaki iş birliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir” dedi.

Olağanüstü durumlarda her bir dakikanın önemine dikkat çeken Vali Çalgan, konuşmasının devamında “Acil durumlara karşı her kurum personeli hazır olmalı. Çünkü olağanüstü durumlarda her dakika büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle her personelimizi bilinçli şekilde yetiştirirken gerekli müdahaleleri de anında devreye almamız gerekiyor. Görevimizi en iyi şekilde yapacağız ve bu bilinçle hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.

Görüş ve önerilerin ardından Vali Ali Çalgan, tüm kurumların sorumluluklarını yerine getirme noktasında azami çaba göstermeleri talimatını verdi.

Toplantıda GAMER'in görev ve sorumlulukları hakkında kurul üyelerine sunum yapılırken, bir yıllık faaliyet raporu, ilgili kurumlarca her yıl hazırlanan Acil Durum Müdahale Planlarının güncellenmesi konuları görüşüldü.

Editör: SELDA FINDIK