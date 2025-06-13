Vali Çalgan mesajında, “Ülkemizde emniyet, asayiş ve kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak adına üstün bir vazife anlayışıyla görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıldönümünü gururla kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Kanunlardan aldığı yetki ve milletimizden aldığı güçle Jandarma’nın terörle mücadeleden asayişin sağlanmasına, trafik denetimlerinden organize suçların önlenmesine kadar geniş bir alanda başarılı görevler üstlendiğini belirten Çalgan, “Jandarma Teşkilatımız, yalnızca güvenliği sağlamakla kalmayıp, vatandaşlarımızla kurduğu güçlü bağ sayesinde ülkemizin en önemli kurumlarından biri olmuştur” dedi.

Tecrübeli kadro ve üstün hizmet anlayışıyla vatan-millet sevgisini her zaman ön planda tutan Jandarma’nın milletin güven ve sevgisini kazandığını vurgulayan Vali Çalgan, “Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Görevini büyük bir özveriyle sürdüren tüm Jandarma Teşkilatı mensuplarına sağlık, huzur ve başarılar diliyorum” sözleriyle mesajını tamamladı.

Editör: SELDA FINDIK