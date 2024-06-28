Çorum’a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir dizi ziyarette bulundu. Çetin, Çorum Valiliği ziyaretinin ardından Muharip Gaziler Derneği’ne ve Çorum Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Belediye binası önünde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Belediye Başkan Yardımcıları tarafından karşılanan Orgeneral Arif Çetin, anı defterini imzaladıktan sonra Başkan Aşgın ile Belediye Başkanlığı makamında bir araya geldi.

Ziyarette, Orgeneral Arif Çetin’e Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Naim Çetinkaya ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk de eşlilik etti.

Çorum’da bulunmaktan dolayı son derece memnun olduğunu ifade eden Orgeneral Arif Çetin, “Çorum’daki mülki amirlerimizle birlikte ortak amacımız devletimize ve ülkemize hizmet etmektir. Bu amaçla hep birlikte daha güzel ve başarılı hizmetler yapacağımıza inancım tamdır.” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da ziyaretten dolayı Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e teşekkür etti. Kendisini Çorum’da ağılamaktan onur duyduklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak, jandarmamızın ve tüm güvenlik güçlerimizin yanındayız. Ülkemizin huzuru ve bekası için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devletimizin emrindeyiz. Tüm kurumlarımızla birliktelik içerisinde ülkemiz ve şehrimiz için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Başkan Aşgın ziyaretin anısına Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e bakır el sanatları eseri hediye ederken, Orgeneral Çetin’de Başkan Aşgın’a Jandarma Genel Komutanlığı logolu anı hediyesi takdim etti.

Editör: HABER MERKEZİ