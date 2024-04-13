Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off final bileti için mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, 30.hafta maçında bugün Altay’a konuk olacak. Kırmızı-siyahlı ekip, ligden düşmesi kesinleşen İzmir temsilcisi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.

Eyüpspor, Manisa FK ve Ankara Keçiörengücü maçlarını kapsayan 3 haftalık galibiyet serisi Kocaelispor karşısında alınan 1-1’lik skorla son bulan Ahlatcı Çorum FK, Altay karşısında yeni bir seri başlangıcı yapmayı hedefliyor. Bayram izni yapamayan kırmızı-siyahlı ekip, Altay maçının hazırlıklarını hafta içerisinde 3 puan parolasıyla yaparken, cezalı oyuncu bulunmuyor. Kocaelispor maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Ozan Sol’un yanı sıra sakatlığı süren Atakan Cangöz bu maçta da forma giyemeyecek.

Geçtiğimiz hafta, Eyüpspor karşısında aldığı 4-1’lik yenilgi ile 2.Lig’e düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Altay ise kalan maçlarında prestij mücadelesi verecek. Bu maçlardan ilki olan Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekipte moraller oldukça bozuk.

49 puanlı 4.sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 15 puanla 17.sırada yer alan Altay arasında bugün İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanacak maçı İstanbul bölgesi A klasman hakemlerinden İlker Yasin Avcı düdük çalacak. Saat 19.007da başlayacak maçta Avcı’nın yardımcılıklarını ise Konya bölgesinden Abdülhamit Söyler ile Eskişehir bölgesinden Ramazan Ufuk Avdaş yapacak. İstanbul bölgesinden Yakup Özhan da maçta dördüncü hakem olarak görev yapacak.