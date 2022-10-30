30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan ve 27’si çocuk toplam 118 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinde, Bayraklı ilçesinde bulunan ve 37 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı’nda yaşayan Çorumlu Yücel ailesi de 5 ferdini kaybetmişti.

Depremin 2. Yıldönümünde hayatlarını kaybeden Arife Yücel ve torunları Lena(4), Vera(6), Feda(10) ve Diren(3) için Kuşsaray Köyü’nde anma programı düzenlendi.

Anma programında konuşan Feda ve Diren Yücel’in babaları Hüseyin Yücel, depremin ikinci yılında tekrar mezarları başında kızları ve yeğenlerini andıklarını ifade ederek, “Bu canları nasıl ve niye kaybettik biliyoruz ve herkese kaybettiğimiz andan itibaren bu konuyu anlatmaya çalışıyoruz. Rıza Bey Apartmanı’nda hayatlarını kaybettiler, beton bloklar arasında kaldılar ama Rıza Bey Apartmanı’nın herkese ibret olması gereken bir hikayesi var. Hikayeyi biz her yerde, her zaman, herkese haykırıyoruz. Kısaca bahsetmek istiyorum. Bu apartman 1994 yılında başlanıyor 1997 yılında bitiriliyor. Buı kadar uzun sürmesinin nedeni müteahhidin bazı maddi problemler yaşaması. Bazı kat maliklerine dairelerini satıyor, onların verdikleri paralarla apartmanı bitiriyorlar. 2005 yılında orta şiddette bir depremde, binanın kolon ve kirişleri hasar alıyor. Henüz 7 yıllık binalarını neden böyle bir hasara maruz kaldığını müteahhide sormak yerine, ruhsatsızca epoksi yaparak belediyeden ruhsat almadan taşıyıcı sisteme müdahale ederek bu apartman artık 7 şiddetinde depreme bile dayanır diyorlar. Çünkü çok ucuza malettikleri binalarını mallarını korumak istiyorlar. Sonra 2011 yılında yine orta şiddetli bir deprem yaşanıyor Rıza Bey Apartmanı’nda, yine hasar alıyor bina. Bu kez Bayraklı Belediyesi Deprem etüt Merkezi’ne başvuruyorlar. Deprem Etüt Merkezi’nden geliyorlar binanın muayenesini yapıyorlar. Mühendisler diyorlar ki sizin binanızda kötü kalitede beton kullanılmış. Demir az kullanılmış. Binanın ağır çıkmaları var. Kendisinden önce 1974 yılı yönetmeliğine bile aykırı yapılmış. Ve sizler binanızı epoksi denen madde sıkarak güçlendirdiğinizi sanmışsınız ama, maalesef binanıza dinamit döşemişsiniz. Acilen zemin etüdü yaptırmanız ve binanızı kentsel dönüşüme sokturmanız gerekiyor diyorlar. Kat malikleri ne yapıyor. Ellerini ceplerine sokmamak için, bazı kat malikleri binadan satarak ayrılıyor. Bazıları kendileri oturmadıkları dairelerini kiraya veriyor. İşte bu sattıkları dairelerden birini de 2013 yılında, bunlardan habersiz olarak biz satın aldık. Müteahhidin kar güdüsü, binayı çizen mimarın mühendisin kar güdüleri, Kat maliklerinin kar güdüleri, hepsi parayı düşünüyor başka hiç bir şey düşünmüyorlar. Ve bunların hepsi Bayraklı Belediyesi tarafından tespit edilmesine rağmen, Bayraklı Belediyesi’de özel mülkiyeti ve parayı düşünüyor. Ve bunların hepsi tek bir kelimeye sığıyor. Kader. Bunlar kader değil alçaklık. Canlarımızı aldılar ama, biz bunları haykırmaya devam edeceğiz” dedi.

Baba Hüseyin Yücel’in konuşmasının ardından Dede Şahin Polat, gülbeng ve dualarla depremde hayatlarını kaybeden Yücel Ailesinin fertlerini andı.

Duaların ardından hayatlarını kaybedenlerin anısına anma programına katılan çocuklar tarafından gökyüzüne balonlar bırakıldı.