Geçtiğimiz hafta, İzmir temsilcisi Menemen FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdüren Çorum FK, 16 Mayıs’ta, Isparta 32 Spor’la sahasında oynayacağı şampiyonluk maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı.

Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda yapılan antrenmana tüm futbolcuların katıldığı ve idmanın yenileme çalışması şeklinde geçtiği belirtildi.

Çorum FK, Isparta maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

(Hüseyin AŞKIN)