Aynı zamanda 2/A sınıfı öğrencileri ve 15 izci öğrenci ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette İzci Öğretmeni Erden Özer, sınıflarının izci sınıfı olduğunu belirterek, 35 izci öğrenciyle her hafta bir etkinlik parolasıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

15-22 Şubat İzci Düşünce Haftası nedeniyle çeşitli toplumsal faaliyetler gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet İlkokulu izcileri, İl Milli Eğitim Müdürü Çağlar’ı ziyaret ederek hafta boyunca yaptıkları faaliyetleri tamamladılar.

İzci fuları takdim ederek izci ünitelerinin koruyucusu olmalarını isteyen izci öğrencilere olumlu yanıt veren Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, izci fuları takarak fahri izci oldu.

İzcilere destek vereceğini ve çalışmalarında başarılar dilediğini belirten Çağlar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ