Kentte son günlerde etkili olan kar yağışının ardından gece hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü.

Çorum Belediyesince Çepni Mahallesi'ndeki 213 bin metrekarelik alana kurulan Millet Bahçesi'ndeki göletin yüzeyi, soğuğun etkisiyle buz tuttu.

Öte yandan soğuk hava nedeniyle kentteki süs havuzları buz tuttu, bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, buz sarkıtlarını temizlemek için çalışma yaptı.

Dodurga ilçesinde de soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle ilçede buz sarkıtları oluştu.

Kentte yarın da soğuk havanın etkili olması bekleniyor.