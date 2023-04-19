İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, Genel Başkan Akşener’in katılımlarıyla gerçekleştirilen İYİ Parti 2023 Seçim Beyannamesi açıklamasına katıldı.

Erkan Yıldız, “Umudunuzu asla yitirmeyin, müsterih olun, biz buradayız ve 14 Mayıs’ta tarih yazacağız” dedi.

Ankara'daki törende konuşan Akşener, İstanbul İl Başkanlığına isabet eden kurşunları hatırlattı, iktidarı deprem üzerinden eleştirdi. Beyannamenin öne çıkan başlıkları ise adalet, kadın hakları ve eğitim oldu.

Toplantının sonunda ise Bilkent Otel’de iftar programı düzenlendi. İftara katılan Çorum İl Başkanı Yıldız, Millet İttifakı Yozgat 1. Sıra Milletvekili Adayı Lütfullah Kayalar, Amasya, Yozgat ve Sivas il başkanları ile sohbet ederek seçim çalışmalarını değerlendirdi.

Yıldız, Genel Başkan Yardımcıları ile de sohbet etme imkanı buldu.

İYİ Parti'nin seçim beyannamesinde yer verilen politikalar, "Adil Türkiye", "Saygılı Türkiye", "Nitelikli Türkiye" ve "Güçlü Türkiye" olmak üzere 4 ana başlıkta sıralandı.

Milli Göç Doktrini doğrultusunda Türkiye'ye yönelik kitlesel göçün sınıra ulaşmadan sınır ötesinde tutulacağına yer verilen beyannamede, sığınmacılara hiçbir şart altında vatandaşlık verilmeyeceği ve geri gönderme merkezleri üzerinden peyderpey iade edileceği belirtildi.

Beyannamede, merkezi ve yerel yönetim işbirliğinin sağlanacağı, mülkiyet hakkının ihlal edilmeyeceği ve aksaklıkların giderildiği bir Kentsel Dönüşüm Yasası'nın çıkarılacağı anlatıldı.

Toplantıda, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, partisinin kişiselleştirilmiş seçim beyannamesinin tanıtımını yaptı.

(Haber Merkezi)