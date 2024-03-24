İl Genel Meclisi 1. Sıra Adayı Ali Rıza Ceylaner, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden şube başkanı seçilen Uğur Demirer ve yönetimini tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Ceylaner, seçim çalışmaları hakkına bilgi vererek, 31 Mart yerel seçimlerinde Atatürkçü Düşünce Derneği üyelerinden destek istedi.

Uğur Demirer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İYİ Parti İl Başkanı Yıldız ve adaylar Ceylaner ile Eker’e başarılar diledi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR