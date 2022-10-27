Kongre süreci Oğuzlar ve Dodurga İlçe Kongreleri ile başladı.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı başta olmak üzere il yöneticilerinin de katılımı ile düzenlenen iki kongrede mevcut ilçe başkanları Mustafa Afşar ile Ömer Etci güven tazeledi.

Buna göre ilk olarak İYİ Parti Oğuzlar İlçe Kongresi yapıldı. Kongrede İlçe Başkanlığı’na Mustafa Afşar yeniden seçildi. İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı’nın da kongrede görüşlerini partililerle paylaşarak önümüzdeki seçim sürecinin önemine değindi. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması, divanın teşekkülü sonrasında Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunarak kabul edildi. Denetim Kurulu raporunun ve mali raporların onaylanmasından sonra ise seçime geçildi.

İYİ Parti’de aynı gün Dodurga İlçe Kongresi de yapıldı. Buna göre mevcut İlçe Başkanı Ömer Etçi tüm üyelerin oyuyla başkanlığa yeniden seçildi. İl Başkanı Özsaçmacı, Afşar ve Etçi’yi kutlayarak önümüzdeki süreçte başarı dileklerini iletti.

Cuma günü de Alaca ve Boğazkale İlçe kongrelerini yapacak İYİ Parti’de Merkez İlçe Kongresi ise 27 Kasım’da olacak.



(Volkan SINAYUÇ)

