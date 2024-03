İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, akşam iftardan sonra kahvehane ziyaretlerine Yeniyol Mahallesi ile Arasta civarında devam etti.

Beraberinde İl Başkanı Erkan Yıldız ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte parti yetkilisi Necati Burak Peker, Belediye Meclisi Kontenjan Adayı Bekir Özsaçmacı, Belediye Meclis Üyesi adayı Hakan Kaynar ve bazı partililerle birlikte kahvehaneleri ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, 31 Mart seçimleri için destek istedi.

Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, emekliler başta olmak üzere dar gelirlilere ayda bir kilo et, 100 ekmek ve bin TL kartlarına nakit yükleyeceklerini belirterek, bu kesimlere her ay 3 bin liralık destek sağlayacaklarını kaydetti.

Ertekin, hayatın her alanı için hazırladıkları projeleri vatandaşlarla paylaştı. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ