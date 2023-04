“İYİ Parti sıradan bir parti değildir. İYİ Parti kuruluş aşamasından bugüne kadar her türlü iftiraya, her türlü tehdide, her türlü kötülüğe, her türlü yanlışa maruz kalıp; bir kişi bile bugüne kadar İYİ Parti’ye karşı yapılan bu yanlışlıklar karşısında korkup kaçmamıştır. Bizim partimiz o nedenle cesurlar hareketidir. Çünkü her bir arkadaşımız kadınıyla erkeğiyle, genciyle cesurdur, cesur.’’

“İYİ PARTİ TÜRKİYE’NİN SİGORTASIDIR’’

İYİ Parti olmasaydı; 2018 seçimlerinde Meclis çoğunluğunun Ak Parti’de olacağını, İstanbul ve Ankara Belediyelerini Millet İttifakı’nın kazanamayacağını söyleyen Akşener; “Bizim partimiz kurulduğu andan itibaren Türkiye’nin emniyet supabıdır. Türkiye’nin sigortasıdır.’’ dedi.

“RECEP BEY ÇIKIYOR, BİZLERİ GÖMMEKTEN BAHSEDİYOR. ARKADAŞ, SEN KİMİ GÖMÜYORSUN?’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millet İttifakı’na yönelik sözlerine ilişkin konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şu sözlerle seslendi:

“Sayın Cumhurbaşkanı Recep Bey çıkıyor, bizleri gömmekten bahsediyor. Yahu, biz düşman mıyız? Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Arkadaş, sen kimi gömüyorsun? Sen bu ülkenin her bir kadınının, her bir gencinin, her bir emeklisinin hem iaşesinden sorumlusun hem can güvenliğinden sorumlusun hem namusunun korunmasından sorumlusun muhterem! Kendine gel!’’

“BİR TARAFTAN BİZİ PKKLILIKLA SUÇLADILAR, BİR TARAFTAN ABDULLAH ÖCALAN’IN KARDEŞİNİ TELEVİZYONDA KONUŞTURDULAR’’

31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Ak Parti mensuplarının kendilerine yönelik iftiralarını hatırlatarak konuşmasına devam eden Akşener; “31 Mart’a giderken bir taraftan bizi pkklılıkla suçladılar, bir taraftan Abdullah Öcalan’ın, bebek katilinin kardeşini televizyonda konuşturdular.’’ dedi.

“BU MEYDANLARDA BİZLERİ HAKSIZ YERE İFTİRAYA MARUZ BIRAKIYORLAR.’’

Kayseri’de 55 bin kayıtlı işsiz olduğunun altını çizen Akşener; “Onun için bu meydanlara gelip pkk konuşuyorlar. Onun için gelip bu meydanlarda bizleri haksız yere iftiraya maruz bırakıyorlar. Çünkü senin bu şikâyetini duymak istemiyorlar.’’ dedi.

“ÇAĞLARLA SAMİ’NİN DERDİNİ ÇÖZMEK YERİNE; ‘MERAL AKŞENER PKK’LI’ DİYORLAR’’

Kalabalıklar arasından 2 gençle konuşan Akşener; “Çağlarla Sami’nin derdini çözmek, onu konuşmak yerine; ‘Meral Akşener pkk’lı’ diyorlar. Çok enteresan. Kayseri’de pkk’lıyım, Diyarbakır’da faili meçhulcüyüm. Ulan ben hangisiyim? Karar verin artık.’’ diyerek iktidar tarafından kendisine yönelen tutarsız iftiralara dikkat çekti.

“SİNAN ATEŞ KATLEDİLDİ VE KATİLLERİ GÖRMEZDEN GELİNDİ. ONUN İÇİN ÇIRPINIYORLAR, ONUN İÇİN ÇEMKİRİYORLAR, ONUN İÇİN İFTİRA ATIYORLAR’’

31 Mart seçimlerinde Mansur Yavaş’a yönelen iftiraları hatırlatarak konuşmasına devam eden Akşener, bu iddiaların asılsız çıktığını söyleyerek; “Ama ne oldu? Sinan Ateş katledildi ve katilleri görmezden gelindi. Onun için çırpınıyorlar, onun için çemkiriyorlar, onun için iftira atıyorlar.’’ dedi.

“15 MAYIS’TAN İTİBAREN NAMUS SÖZÜ OLSUN SİNAN ATEŞ’İN KATİLLERİNDEN HESAP SORULACAK!’’

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Cumhur İttifakı mensuplarına şu sözlerle seslendi:

“Kereste gibi adamlarsınız, görmezden geldiniz. Gencecik bir akademisyen katledildi, katilini görmezden geldiniz. Ve onu katletmeye yönlendirenleri görmezden geldiniz, azmettirenleri görmezden geldiniz. 14 Mayıs akşamı helal oylarınızla İYİ Parti birinci parti çıkacak, sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak ve 15 Mayıs’tan itibaren söz olsun, namus sözü olsun, yemin olsun ki Sinan Ateş’in katillerinden hesap sorulacak!’’

“KOOPERATİF YASASI’NI ÇIKARACAĞIZ’’

Kayseri’nin sorunlarına değinen ve 14 Mayıs’ın ardından bu sorunları çözeceklerini ifade eden Akşener; “Kooperatif Yasası’nı çıkaracağız. Sizin buradaki 30 bin mağdurun derdini çözeceğiz, Türkiye’deki pek vatandaşın mağduriyetini gidereceğiz. 55 bin kayıtlı işsiz var. Elektrik paralarının yüksekliği sebebiyle tarım göçtü. İlçeler fakirleşti. Peki o zaman ne yapmak gerekiyor? İstihdamı arttırmak gerekiyor. Liyakati öne çekmek gerekiyor.’’ Diyerek köy okullarını yeniden açacaklarını söyledi.

“BU DİNOZOR SEVDASI NEDİR YA?’’

Mansur Yavaş’ın Ankara’da çiftçilere 4,5 milyar kazandırdığını anlatan Akşener; “Ama bir de dinozorcu bir arkadaş var hatırlıyor musunuz? A, yok pardon jeliboncu. Bu arkadaş bir tane park yaptı. Ya gençler, bu dinozor sevdası nedir ya? Ben anlayamıyorum. Harcanan para ne biliyor musunuz? 16 milyar lira. Haram olsun, zıkkım olsun.’’ diyerek Ankapark’a parka harcanan paranın gençlere, çiftçilere verilebileceğini söyledi.

“2 YIL İÇİNDE DERHÂL GÖNDERİLECEKLER’’

Kayseri’nin Suriyeli sığınmacı açısından en yoğun 11. Şehir olduğunu söyleyen Akşener; “2 yıl içinde derhâl gönderilecekler. Bundan emin olun. Derhâl gönderilecekler bu netlikte söylüyorum.’’ dedi.

“SİZE SAVAŞA GİDER GİBİ SEÇİM PROPAGANDASI YAPANLARIN TAMAMINI SAĞLAM BİR OSMANLI TOKADIYLA EMEKLİYE GÖNDERİN.’’

Seçmenin velinimet olması gerektiğinin altını çizen Akşener; “Seçmen, milletimizin değerli mensupları, siyasetçiyi tartmalıdır. Ama oculuk buculuk üzerinden gelip size savaşa gider gibi seçim propagandası yapanların tamamını böyle sağlam bir Osmanlı tokadıyla attaya emekliye gönderin.’’ diye konuştu.

“RECEP BEY, SENİN SOL ELİNDE PKK VAR, SAĞ ELİNDE HİZBULLAH VAR.’’

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik iddialarına karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan’a;

“Recep Bey sol elinde pkk var senin. Sağ elinde Hizbullah var. Kayseri en yüksek şehit evlada sahip bir şehrimizdir, Kayserili şehitlerimizin kanı olan pkk sol elinde. Gaffar Okkan’ın katilleri olan Hizbullah sağ elinde. Sen bana mı diyorsun? Ben size yalan atmıyorum.’’ sözleriyle seslenerek İYİ Parti’nin resmî sosyal medya hesaplarından paylaştığı; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmiş dönemde terörist başı Öcalan ile olan ilişkilerinin ve Hizbullah ile olan ilişkilerinin somut bir şekilde görüldüğü “Ak Yapım Sunar: İhanetin Bedeli’’ isimli videoyu izletti.

“EVET, MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİSİNİZ’’

Videonun ardından; “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!’’ diyen kalabalığa Akşener;

“Eminim öylesiniz. Mustafa Kemal’in ve arkadaşlarının, Cumhuriyet değerlerinin bunlar devamlı onlarla mücadele ettiler. Onlara uyuz oldular. Ama siz gençler, siz kadınlar, sonra bizim yaştakilerimiz; siz buna müsaade etmediniz. Hey Allah’ım ne büyüksün! Şimdi Atatürk’e sığınır oldular. Evet, Mustafa Kemal’in askerlerisiniz!’’

“BEN BAŞBAKAN OLACAĞIM, SAYIN KILIÇDAROĞLU DA 13. CUMHURBAŞKANI OLACAK. RECEP BEY VE ARKADAŞLARINI DA EMEKLİ EDECEĞİZ.’’

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Adaylarının tanıtımının ardından Akşener; “Güzel bir formülümüz var. Bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e. Ama Meral’in adını görmeyeceksiniz. Orada güneş olacak, İYİ Parti olacak. ‘Evet’ mührünü küt diye basacaksınız. Biz birinci parti olacağız, ben başbakan olacağım. Sayın Kılıçdaroğlu da 13. Cumhurbaşkanı olacak. Recep Bey ve arkadaşlarını da emekli edeceğiz.’’ diyerek konuşmasını tamamladı.