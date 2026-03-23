İYİ Parti İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu ve yönetimi, siyasi partilere bayram ziyaretlerinde bulundu.

Anahtar Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet de Genel Başkan Baş Danışmanı İsmail Sofuoğlu ve parti yöneticileri ile birlikte İYİ Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek partililerle bayramlaştı. İYİ Parti İl Başkanı Tekercioğlu, Genel Merkez Teşkilat Danışmanı Erkan Yıldız ve partililerce karşılanan A Parti heyeti, bir süre sohbet ederek Ramazan Bayramını kutladı. Tekercioğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı A Partililere teşekkür etti.

CHP’Yİ ZİYARET ETTİLER

İYİ Parti İl Başkanı Hakan Tekercioğlu, Erkan Yıldız ve parti yöneticileri, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığına bayram ziyaretinde bulundu. CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu ve parti yöneticileri tarafından karşılanan İYİ Parti heyeti, yerel gündemi ve siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

CHP ve İYİ Partililer, bayramlaştıktan sonra gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Solmaz ve Yiğitoğlu, anlamlı ziyaretlerinden dolayı İYİ Parti heyetine teşekkür etti.

ZAFER PARTİSİ’NE ZİYARET

İYİ Parti İl Başkanı Tekercioğlu, Erkan Yıldız ve parti yöneticileri, daha sonra Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan ve parti yöneticileri ile sohbet ederek bayramlaştı. Bayram ziyaretlerinden dolayı İYİ Parti heyetine teşekkür eden Onan, Ramazan Bayramının sağlık, mutluluk, barış ve esenlikler getirmesini diledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ