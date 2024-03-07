Çorum Ticaret Borsası’nı ziyaret eden İYİ Parti heyeti, Naki Özkubat ile bir süre sohbet ederek, sektörün sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı, çözüm önerilerini paylaştı.

İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, beraberinde; Belediye Meclis Üyesi Kontenjan Adayı Bekir Özsaçmacı, Meclis Üyesi Adayları Hakan Kaynar, Süleyman Arda Afat, Özden Atak ve parti yöneticisi Necati Burak Peker ile birlikte Çorum Ticaret Borsası’nda ağırlandı.

Ahmet Ertekin, yerel seçimleri kazanması halinde hayata geçireceği projelerden bahsederek, Çorum’u ortak akılla yöneteceklerini dile getirdi.

Naki Özkubat ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İYİ Parti heyetine teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ