"TORPİL İÇİN DAYIM YOK. AMA LİYAKAT İÇİN MERAL MOMMY VAR”

Trabzonlu vatandaşları selamlayarak konuşmasına başlayan Akşener, bir gencin, ‘’Torpil için dayım yok. Ama liyakat için Meral Mommy var” yazılı pankartına ilişkin; ‘’Allah harama el uzatanlardan eylemesin. Hani biraz evvel bir pankart vardı. ’Torpil için dayım yok. Ama liyakat için Meral Mommy var’ yazmışsın. 14 Mayıs akşamı bütün bu dayılar addaya gidecek.” diye konuştu.

“BU ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI ALLAH’A ŞİRK KOŞUYOR.”

Hiçbir seçime bu kadar ağır hakaretlerle gidilmediğinin altını çizen Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Allahsız, kitapsız, dinsiz’ sözlerini şu sözlerle eleştirdi:

‘’Müslümanın günahı varsa o Allah’la onun arasındadır. O kişiye siz ‘Allahsız, kitapsız’ derseniz şirk koşmaz mısınız? Bu ülkede, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Allah’a şirk koşuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir seçim olabilir mi?”

‘’SÜREKLİ OLARAK DİNDEN, İMANDAN BAHSET. SONRA 5 MAAŞ, 10 MAAŞ, 15 MAAŞ ALSIN YAN GELİP YATSIN SEN İŞSİZ GEZ. BÖYLE BİR DURUM OLUR MU?”

7 Yaşından beri namaz kıldığını ve Hacı olduğunu söyleyen Akşener; ‘’Benim namazımın size faydası veya zararı söz konusu mudur? Ama namazımın size bir faydası varsa o da dindar bir insanın harama el uzatmaması gerekir, kul hakkı almaması gerekir, faydası budur. İyi insan olmakla alakası vardır. Şimdi sürekli olarak dinden imandan bahset. Sonra 5 maaş, 10 maaş, 15 maaş alsın yan gelip yatsın sen işsiz gez. Böyle bir durum olur mu? Haramın dibine battınız be. Haramın dibine battınız.” dedi.

‘’PUDRA ŞEKERİ ÇEKENLERİN YANINDA ‘CEBİNDE KAÇ LİRA VAR?’ DEDİĞİMDE ‘CEBİMDE PARA YOK’ DİYEN GENÇLER VAR”

Konuşmasına Ak Parti büro çalışanı Kürşat Ayvatoğlu’nu hatırlatarak devam eden Akşener; ‘’Gencecik çocukların hayallerini çaldınız. Gencecik evlatlarımızın umudunu çaldınız. Lüks arabalarla gezen pudra şekeri miydi oğlum o? Pudra şekeri çekenlerin yanında ‘cebinde kaç lira var?’ dediğimde 20 lira çıkaran gençler var, 10 lira çıkaran gençler var. ‘Cebimde para yok’ diyen var bu ülkede ve siz dinden imandan bahsediyorsunuz. Hadi oradan be!” diye konuştu.

‘’BİZ KADINLAR SÜPÜRECEĞİZ.”

Akşener, konuşmasına, iktidarı işaret ederek; ‘’Biz kadınlar süpüreceğiz biz. Hem de çalı süpürgesiyle süpüreceğiz. 14 Mayıs akşamı ‘hadi bakalım’ yapacağız.” diye konuştu.

‘’BU İŞLERLE KAFAYI BOZDULAR.”

Süleyman Soylu’nun sözlerine ilişkin konuşan Akşener; ‘’Bir tanesi diyor ki asayişten sorumlu. Anladınız siz onu. Biz kazanırsak erkeklerin erkeklerle evlenmesini serbest bırakıyormuşuz. Ya Trabzonlular bir yaşıma daha girdim. Bir adım daha sonrası var. Erkeklerle hayvanların evliliğini serbest bırakacakmışız. Vallahi kafayı yediler. Ciddi söylüyorum kafayı yediler. Böyle bir şey yok. Bunlar bu işlerle kafayı bozdular.” diye konuştu.

‘’HIRSIZLARDAN ELBETTE HESAP SORULACAKTIR. HIRSIZ OLANLARIN AKLI ÇIKMIŞ DURUMDA.”

Ankapark yolsuzluğuna ilişkin konuşan Akşener; ‘’Jeliboncu arkadaş var biliyorsunuz. Bu park 16 milyar liraya mal olmuş, 3 kişinin cebine girdi, cebellezi. Bu dinozor takıntısı nedir sizce? Gerçekten her taraf dinozor. O 16 milyar lirayla neler yapılmazdı? Bütün gençlerin KYK borçları silinebilirdi. Çiftçilerimizin mazotunda, elektriğinde, yeminde, ilacında indirim yapılabilirdi. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman çalmak, çırpmak, harama el uzatmak ve bu seçimde kaybediyor olmanın getirdiği bir sonuç. Çünkü hesap vermekten korkuyorlar. Hırsızlardan elbette hesap sorulacaktır. Hırsız olanların aklı çıkmış durumda.” dedi.

‘’İYİ PARTİLİLERDEN İSTEDİĞİM ŞU; BİR OY KEMAL’E, BİR OY MERAL’E. AMA BİR DE CHP’Lİ KARDEŞLERİMDEN DE HER AİLEDEN BİR TANECİK OY İSTİYORUM.”

14 Mayıs akşamında Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı seçileceğini söyleyen Akşener; ‘’İYİ Partililerden istediğim şu; bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e. Ama bir de CHP’li kardeşlerimden de her aileden bir tanecik oy istiyorum. Çok değil. Biz tamamını Kemal’e veriyoruz. Ama siz her aileden bir tanecik Meral’e vereceksiniz artık. Öyle bir ricam var sizden.” dedi.

‘’TÜRKİYE SMA’LI BEBEKLERLE İLGİLİ ACI ÇEKİYOR. O MESELEYİ BİR ANNE OLARAK, BİR BABAANNE OLARAK SÖZ VERİYORUM BEN ÇÖZECEĞİM.”

14 Mayıs seçimlerini kazanmalarıyla birlikte gerçekleştireceği vaatlerini anlatan Akşener; ‘’Seçilir seçilmez 100.000 bin öğretmen tayin edeceğiz. Köy okullarını açacağız. Şu anda 11 bin köy okulu açılabilir pozisyonda. Türkiye SMA’lı bebeklerle ilgili acı çekiyor. O meseleyi bir anne olarak, bir babaanne olarak söz veriyorum ben çözeceğim.” dedi.

‘’GENÇLER EĞER KÖYLERE GİDİP TARIMLA UĞRAŞACAKSA ONLARIN SSK YA DA BAĞ-KUR PRİMLERİNİ BİZ ÖDEYECEĞİZ.”

Tarımla ilgili vaatlerini anlatan Akşener; ‘’Köylerdeki yaş ortalaması 50-55 arası. Gençler eğer köylere gidip tarımla uğraşacaksa onların SSK ya da Bağ-Kur primlerini biz ödeyeceğiz. Çobanların maaşını biz ödeyeceğiz SSK’sıyla birlikte. Hayvancılık yürüsün diye. Durumu kötü olan ev kadınlarımıza, 18-26 yaş arasındaki gençlere 2023’ün fiyatlarıyla 2.500 lira maaş bağlayacağız.” diye konuştu.

‘’BU KADIN BU ÜLKENİN SINIR DIŞI EN DERİN HAREKATININ ALTINDA İMZASI OLAN KİŞİDİR. SİZ DAHA GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDE SİNEK UÇUŞURKEN BU KİŞİ O EVRAKIN ALTINA ŞEREFLE İMZA ATTI.”

2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’na ve Mansur Yavaş’a yönelik hakaretleri hatırlatan Akşener, kendisine yönelik ‘’failimeçhulcü, pkklı” iddialarına ilişkin; ‘’Bir insan hem pkklı, hem failimeçhulcü olabilir mi? Karar verin ben neyim? Bu kadın bu ülkenin sınır dışı en derin harekatının altında imzası olan kişidir. Tamam mı muhteremler? Siz daha gözünüzün önünde sinek uçuşurken bu kişi o evrakın altına şerefle imza attı. Ama biz anlatmıyoruz, kendimizi övmüyoruz. El övsün sen övünme modeli.” diye konuştu.

‘’2 YIL İÇERİSİNDE GÖNDERİYORUZ HEPSİNİ.”

İktidarın Suriye ve sığınmacı politikasını eleştiren Akşener; ‘’Bu ülkenin çevresiyle olan kavgasından bugün geldiği nokta bakın kimine göre 6 kimine göre 8 kimine göre 10 milyon sığınmacı. 2 yıl içerisinde seçimi kazanır kazanmaz gönderiyoruz hepsini. 2 yıl içinde gidiyorlar. Ama eğer bakın doğru dürüst bir ilişki kurulmuş olsa 7 trilyon dolarlık coğrafyamızda bir imkân var.” dedi.

‘’SİSİ’NİN KARŞISINDA HAZIR OLDA ABİLER. YA BUNLARIN DÜŞMANLIĞINA DA DOSTLUĞUNA DA GÜVEN YOK.”

2019 Yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ekrem İmamoğlu’na yönelik ‘’Binali mi diyeceğiz, Sisi mi?” sözlerini hatırlatan Akşener; ‘’İstanbullu 805 bin oy farkıyla Ekrem İmamoğlu’na, sizin evladınıza oy verdi. A, bir baktık. Sisi’nin karşısında hazır olda abiler. Ya bunların düşmanlığına da dostluğuna da güven yok.” dedi.

‘’BU TARİHİ SİZ YAZACAKSINIZ!”

14 Mayıs’ta vatandaşları Kılıçdaroğlu’na ve İYİ Parti’ye oy vermeye davet eden Akşener, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

‘’Bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e veriyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu’nun deyimiyle bu ülkeye baharları getiriyorsunuz. Bizim deyimimizle de bu seçim tarihi bir seçim. Bu tarihi siz yazacaksınız, sen yazacaksın. İnşallah Trabzon tarih yazacak.”(Advertorial)