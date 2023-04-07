Sosyal medyada büyük yankı uyandıran konuşmanın en çok beğeni toplayan kısmını Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu “ İttifak ortağım, yol arkadaşım Meral Akşener bugün tarihi bir konuşma yaptı. Kendisine buradan selam olsun. Herkes duysun…” açıklamasıyla paylaştı.

Konuşmanın ilgili kısımları şu şekildeydi:

‘’EL ELE, OMUZ OMUZA, TARİH YAZMAYA GELİYORUZ!’’

Partililere seslenen Akşener; ‘’Ne mutlu bize ki; bugün, Kürşad’ın gür sesiyle Tanrı Dağı’ndan iniyoruz. Türk Milleti’ni hapseden o seddi yıkmaya geliyoruz! Zulüm seddini, yalan seddini, küfür seddini parçalamaya geliyoruz! Milletin ayağına vurulmuş prangayı, söküp atmaya geliyoruz. El ele, omuz omuza, tarih yazmaya geliyoruz!’’ diyerek kürsüde mermi kovanı çıkarttı.

‘’BUNCA TEHDİDE DİRENDİKTEN SONRA ŞİMDİ BİZİ BU KURŞUN MU KORKUTACAK?’’

Çıkardığı her bir kovan için ayrı ayrı konuşan Akşener, sözlerine şu şekilde devam etti:

‘’Soruyorum sizlere! Bunca engeli, aştıktan sonra; şimdi bize, bu kurşun mu dur diyecek? Söyleyin! Sinan Ateş durdu mu?

Bunca tehdide, direndikten sonra şimdi bizi, bu kurşun mu korkutacak?

Söyleyin! Ömer Halisdemir, korktu mu?

Bunca ahlaksızlığa, göğüs gerdikten sonra; şimdi bizi, bu kurşun mu sindirecek?

Söyleyin! Özgecan’lar, Şule’ler, Ceren’ler sindi mi?

Bunca tuzağı bozduktan sonra; şimdi bizi, bu kurşun mu öldürecek?

Söyleyin! Gaffar Okkan’lar, Uğur Mumcu’lar, öldü mü?

Bunca hainliğin, üstesinden geldikten sonra; şimdi bizi, millî misakımızdan, bu kurşun mu vazgeçirecek?

Söyleyin! Eren Bülbüller, Yasin Börü’ler, Aybüke Öğretmen’ler, vazgeçti mi?

Bunca nifakı, bunca fitneyi, hakikatin ışığıyla yendikten sonra; şimdi bizi, bu kurşuna adres verenler mi ayıracak? Söyleyin! Hilalle yıldız hiç ayrıldı mı?’’

14 MAYIS’IN ŞAFAĞINDA; TÜRKİYE, TARİH YAZACAK!

Mermi kovanlarını gösterip; ‘’Tüm mermilere göğüs gerip; milletimize güneş olacaksınız! Söz mü? 15 Mayıs günü burada; gülmeyen yüzleri güldürmek için, susmuş sesleri haykırmak için, çöken karanlığı dağıtmak için 40’tan 40 bin olacaksınız! Söz mü? Türkün Türküsü olacaksınız! Söz mü? Milletin Şiiri olacaksınız! Söz mü?’’ diyerek partililerinden söz isteyen Akşener, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

‘’Bilge Kağan’ın, Kürşad’ın, Fatih’in torunları! Mustafa Kemal’in çocukları! Türkiye’nin İYİ ve cesur evlatları! Bu millet, 15 Mayıs sabahı; 21 yıldır, kendine biçilen deli gömleğini, yırtıp atacak. Bu millet, 15 Mayıs sabahı; istibdadın çürük zincirlerini, kırıp atacak. Bu millet, 15 Mayıs sabahı; hep bir ağızdan, ‘Hürriyet!’ diye haykıracak! Ve 15 Mayıs’ın şafağında; Türkiye, tarih yazacak! Söz mü? Allah sizlerden razı olsun. Sözünüz sözümüz, millet yolu, yolumuz olsun!’’

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