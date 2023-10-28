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İYİ Parti Dodurga İlçe Başkanlığına atanan Ramazan Arslan, çalışmalara hızlı başladı. İYİ Parti İl Başkan Yardımcıları Yavuz Uygur, Şehnaz Karakaya, İl Kadın Politikaları Başkanı Meral Özeşer, Merkez İlçe Kadın Politikaları Başkanı Nurten Büker, Dodurga İlçe Başkanı Ramazan Arslan ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle Dodurga esnafına ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

İYİ Parti İlçe Başkanı Ramazan Arslan, tüm halkı ev ve işyerlerine, cadde ve sokaklara bayrak asmaya davet etti.