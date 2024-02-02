İYİ Parti’nin Çorum Belediye Başkan Adayı “Ahmet Ertekin” olarak belirlenirken, ilçe belediye başkan adayları da çalışmalarına başladı.



İYİ Parti Çorum Teşkilatı, seçimler öncesi merkez ve ilçelerden belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıtacak.

Aday tanıtım toplantısı, 3 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 14.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda yapılacak.



Aday tanıtım toplantısına; İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, İYİ Parti Yozgat Milletvekili, Tarım, Orman, Köyişleri ve Maliye Eski Bakanı Lütfullah Kayalar, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat da katılacak.



İY Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, 31 Mart yerel seçimlerine kendi isimleri ve kendi logoları ile girdiklerini, tüm il ve ilçelerde aday göstereceklerini bildirerek, seçimlerin İYİ’lerin zaferiyle sonuçlanacağını, büyük bir başarı elde etmek için gece-gündüz çalıştıklarını ifade etti.



Erkan Yıldız, seçim hazırlıklarının devam ettiğini, yerel yönetimlerde İYİ Parti’nin bayrağını dalgalandırmakta kararlı olduklarını belirterek, yerel yönetimlerin İYİ’leşeceğini vurguladı.

Yıldız, aday tanıtım toplantısına tüm Çorum halkını ve partilileri davet etti. (Haber Merkezi)