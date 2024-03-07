İYC Çorum Şubesi’nin organizesinde İnönü Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Ateş’in sunumuyla bugün saat 19.30’da Çorum Belediyesi Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda “Modern Dönemde Müslüman Kalabilmek” konulu konferans yapılacak.

İYC’den yapılan açıklamada: “İçinde bulunduğumuz modern çağda bilgi kirliliğinin çokça yaşandığını, bu sebeble hocamızın sade ve öz anlatımları ile konferansımızın ana teması olan “Bu Dönemde Müslünan kalabilmek” ya da “Müslümanca yaşayabilmek” gibi aklımızda oluşan güncel sorulara cevap bulacağımız ve ziyadesiyle faydalanacağımız bir program olacak. İYC Çorum Şubesi olarak tüm halkımızı konferansımıza davet ediyoruz. Konferans salonumuzda Hanımlara yer ayrılmıştır. ”denildi.



Editör: BÜLENT USLU