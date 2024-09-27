Türkiye genelinde 998 Halk Eğitim Merkezi olduğunu ve bu merkezlerde binlerce usta öğreticinin görev aldığını hatırlatan Milletvekili Tahtasız, “Her ay 1 milyon vatandaşımız bu halk eğitim merkezlerinden sosyal kültürel kursları, mesleki eğitim kursları, yabancı dil kursları, halk müziği, sanat müziği koroları, değişik enstrüman kursları ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatları kursları alarak hem kendilerini geliştirmekte hem de kendilerine yeni iş alanı yaratmaktaydı. Ancak son dönemde bu kurslarda görev alan öğretmen ve usta öğreticilerin maaşlarında gecikmeler başladı. Çorum’da da 450 öğretmen ve usta öğretici maaş mağdurları arasında. Anlaşılan o ki itibardan tasarruf etmeyen hükümet eğitimden tasarruf ediyor” dedi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ CEMİL

ÇAĞLAR’I GÖREVE DAVET ETTİ

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinin ve usta öğreticilerinin maaş sorununa sahip çıkmaya davet eden Mehmet Tahtasız, şunları söyledi: “Öyle bir iktidarla karşı karşıyayız ki Saray’ın bir günlük harcaması 26 milyondan fazla iken, okullara ödenek verilmediği için temizliği veliler yapıyor, yakıt parasını veliler ödüyor, okula alınacak güvenliklerin, temizlikçilerin parası velilerden isteniyor.

Bu da yetmiyor Halk Eğitim Merkezleri kurslarında kısıtlamaya gidiliyor. Mevcutta görev yapanların maaşları geciktiriliyor. Türkiye genelinde binlerce öğretmen ve usta öğretici maaş mağduru. Çorum’da da 450 kişi mağdur. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Cemil Çağlar’ı bu önemli soruna sahip çıkmaya ve maaşların ödenmesi konusunda girişimde bulunmaya davet ediyorum.

Eylül ayı neredeyse bitti ancak Ağustos maaşları dahi ödenmedi. Önümüz kış. Hayat çok pahalı. Kışla birlikte masraflar daha da artacak. Halk Eğitim Merkezi’nde öğretici olarak görev alanlar son derece mağdur. Birileri itibardan tasarruf etmesin diye eğitimden tasarruf edilmeye çalışılıyor. Bu yanlıştan derhal dönülmeli ve halk eğitim merkezleri amacı doğrultusunda halkımıza hizmet etmeye devam etmelidir.”

Editör: HABER MERKEZİ